Livorno, Spinelli replica a Navarra

A Livorno la lunga era-Spinelli non si è ancora conclusa ufficialmente, perché nonostante la cessione del pacchetto di maggioranza della società a Banca Cerea l’ex presidente detiene ancora il 10%.

Le polemiche non sono però ancora svanite, perché attraverso una nota ufficiale la famiglia Spinelli ha voluto precisare che la nuova proprietà era già a conoscenza della situazione economica e patrimoniale del club al momento della chiusura della trattativa, smentendo quindi le dichiarazioni delle scorse ore del nuovo presidente Rosettano Navarra, che ha parlato di “situazione gravissima”.

“La Spininvest s.r.l. (società della famiglia Spinelli) e i soci della stessa contestano recisamente le affermazioni inveritiere e ingiuriose che sono state attribuite da diversi quotidiani all’attuale Presidente del Livorno Calcio e a consulenti dei soggetti che si sono resi acquirenti del 90% delle quote della medesima Società, e si riservano ogni conseguente iniziativa giudiziaria.

In particolare, la Spininvest e i suoi soci vogliono rimarcare che i suddetti acquirenti e i loro consulenti sono stati resi edotti, anteriormente alla compravendita delle quote del Livorno, della situazione patrimoniale ed economica di tale Società, come risulta dagli atti di cessione e dai documenti agli stessi allegati.

Sono i suddetti acquirenti a essersi resi inadempienti a obblighi assunti nei confronti della Spininvest.Inoltre, nel ricordare che la cessione delle quote del Livorno è stata determinata dai pressanti e reiterati inviti a farsi da parte rivolti alla Spininvest dal Sindaco di Livorno e dalla tifoseria, si rileva come sia paradossale che, all’indomani dellacessione, gli acquirenti, anziché farsi carico degli oneri relativi al Livorno, pretendano che la Spininvest continui a contribuirvi.

La Spininvest inoltre:

comunica di essere estranea al patto parasociale stipulato tra tutti gli altri soci del Livorno Calcio;

dichiara di essere in attesa che i soggetti che compongono il consiglio di amministrazione del Livorno Calcio invitino i soci della stessa, che in tal senso si erano determinati in occasione della cessione delle quote sociali, a deliberare e sottoscrivere un aumento di capitale, ciascuno in proporzione alla propria quota di partecipazione, del Livorno Calcio idoneo a far sì che la Squadra possa, con ambizione, disputare l’intero campionato 2020/2021″.

OMNISPORT | 09-10-2020 00:11