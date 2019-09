Llorente, il fratello spiega il bacio alla maglia

Se è bastato poco a Fernando Llorente per entrare nel cuore dei tifosi del Napoli dopo le parole d’entusiasmo pronunciate durante la presentazione ufficiale, ancora meno tempo l’attaccante spagnolo ha impiegato per segnare il primo gol con la maglia azzurra, quello del 2-0 al Liverpool nella prima partita della fase a gironi di Champions League.

Subentrato a Lozano sullo 0-0 l’ex juventino ha subito fornito un contributo importante. Intervistato da ‘CalcioNapoli1926.it’ il fratello Jesus ha parlato della felicità di Fernando, spiegando anche il gesto del bacio alla maglia dopo la rete: "Siamo molto contenti, è stato un gol pesante. Tra Fernando e i tifosi è stato amore a prima vista, lui è molto felice. I tifosi del Napoli sono speciali, la gente è molto affettuosa e Fernando avverte questo amore. Sì è stato istinto, un gesto d'affetto".

E adesso chissà che l'ex Tottenham non possa entrare in lizza per una maglia da titolare: "L'importante è che sia sempre pronto a giocare il tempo che Ancelotti gli concede e aiutare la squadra a vincere. Questa è la mentalità vincente" ha concluso Jesus Llorente.



SPORTAL.IT | 18-09-2019 12:35