Lo Monaco attacca ancora Mourinho: "E' un problema per la Roma"

27-10-2021 19:19

Tredici anni dopo, ci risiamo: nonostante siano passate le stagioni, nonostante le rispettive squadre d’appartenenza siano cambiate, è ancora Pietro Lo Monaco contro José Mourinho.

Il precedente è noto riporta indietro nel tempo, al 2008, quando poco dopo l’arrivo all’Inter dell’allenatore portoghese, il dirigente, allora al Catania, si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni non troppo leggere nei suoi confronti: “Mourinho è da prendere a bastonate sui denti”, affermò Lo Monaco, rispondendo alla critica rivolta da Mourinho a Giacomo Tedesco reo, secondo l’allenatore, di aver simulato in Inter-Catania.

Il portoghese, interpellato dai giornalisti a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Panathinaikos, usò l’ironia per controbattere al dirigente: “Lo Monaco? Chi? Che monaco? Di Tibet? Io conosco monaco di Tibet, Monaco Montecarlo, Bayern Monaco, GP di Monaco… se qualche “Monaco” vuole essere conosciuto perché parla di me mi deve pagare tanto”.

A distanza di 13 anni, comunque, l’attuale direttore generale dell’ACR Messina, in Serie C, ha trovato uno spunto nuovo per riaccendere la polemica con l’allenatore, oggi alla Roma: Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Lo Monaco ha fatto il punto sul momento dei giallorossi e della sua guida tecnica: “Mourinho? Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati”.

Insomma, questioni irrisolte e vecchie ruggini, anche dopo tante, ma tante stagioni.

OMNISPORT