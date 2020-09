Lo sfogo di Venditti scatena i tifosi della Roma

Nessuno riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno a Roma dopo il pari nel debutto col Verona. Il rammarico generale ha un nome e un cognome: quel centravanti regolarmente convocato ma lasciato in panchina nonostante l’assenza di un vero attaccante di ruolo. Aspettando il sì di Milik la Roma ha giocato al Bentegodi senza il suo uomo migliore, Dzeko. Promesso sposo della Juve, ma ancora giocatore giallorosso a tutti gli effetti, il bosniaco è stato preservato e la cosa non è piaciuta ai tifosi, delusi per il risultato con l’Hellas.

Venditti attacca la società

Tra questi ce n’è uno speciale. Antonello Venditti è giallorosso sfegatato da sempre, ha scritto anche l’inno “Grazie Roma“, nei tempi belli dello scudetto e delle finali di Champions, e non ha digerito la scelta di Fonseca.

Su twitter il cantautore capitolino ha postato un’emoticon di un ominio perplesso, aggiungendo poche ma chiarissime righe: “Il mercato vale più del risultato?”. Palese il riferimento a Dzeko e all’intreccio delle punte. Centinaia le reazioni al commento di Venditti.

I tifosi si schierano con Venditti

Sui social i commenti sono a senso unico: “Senza parole…Dzeko avrebbe dovuto giocare, è ancora un giocatore della Nostra Roma! Mi spiace perché l’ho sempre difeso, ma stavolta ha avuto un comportamento poco professionale! I 2 punti persi ce li facciamo dare come conguaglio dalla “Vecchia Signora”?!?!!” o anche: “Anch’io la vedo come te, si poteva far giocare Dzeko visto che è ancora un dipendente della Roma poi se domani lo vendono allora sarà un problema di domani”.

La delusione dei fan

Fioccano reazioni avvelenate: “Ancora una volta ci “proniamo” alla vecchia Signora.. e siamo sotto scacco di De Laurentiis ... ci autopenalizziamo e perdiamo punti importanti per favorire due dirette concorrenti… siamo la Rometta di nuovo … ” oppure: “la Presa per il c.. di portare Dzeko a Verona per poi tenerlo in panchina 95 minuti.. Ce la potevano risparmiare” e infine: “La Roma è incompiuta sia nella dirigenza e sia nei giocatori non vedo l’uomo forte che prende in mano la squadra e la fa crescere, Fonseca è inadeguato”.

SPORTEVAI | 20-09-2020 09:06