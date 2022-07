Lo storico bis di Sarina Wiegman: "Non mi sembra vero"

31-07-2022 22:04

L’Inghilterra del calcio si stringe attorno alle proprie eroine. Un anno dopo la cocente delusione per la sconfitta della nazionale maschile nella finale di Euro 2020 contro l’Italia a Wembley, lo stesso stadio festeggia il trionfo delle ragazze del ct Sarina Wiegman, dopo il 2-1 alla Germania.

Ha deciso un gol di Chloe Kelly nel secondo tempo supplementare e mentre l’esultanza dell’attaccante del Manchester City, che si è sfilata la maglia per la gioia sfrenata, è già diventata virale sui social, Wiegman è quasi incredula di fronte a un trionfo che la consacra nella storia del movimento femminile avendo già vinto Euro 2017 sulla panchina dell’Olanda: “Faccio ancora fatica a credere a quello che abbiamo fatto – ha dichiarato il tecnico olandese – Le ragazze sono state fantastiche, hanno avuto sempre voglia di migliorarsi, fin dai primi raduni”.

La finale non è stata spettacolare, ma Wiegman non se ne cura: “Partita sofferta? Non importa, quel che conta è il risultato: abbiamo vinto e siamo campionesse d’Europa. So per esperienza che il trofeo è molto pesante, ma ci farò comunque delle belle foto insieme”.