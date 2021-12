Lo streamer DrLupo: raccolti $10 milioni per l’ospedale pediatrico

29-12-2021 18:58

Il famoso streamer e content creator DrLupo ha raccolto $ 892.195 per il St. Jude Children’s Research Hospital dopo una streaming di beneficenza durata 24 ore. L’impegno dello streamer va avanti da anni, e con questa ultima maratona ha tagliato un traguardo storico. Negli ultimi cinque anni infatti, è riuscito a raccogliere la mastodontica cifra di oltre $ 10 milioni, interamente devoluti in beneficenza.

DrLupo ha guidato la campagna Build Against Cancer 2021, sensibilizzando l’intera community nella raccolta fondi per il trattamento e la ricerca sul cancro, da devolvere al noto ospedale pediatrico. Giocando a giochi come Minecraft, Uno, Warzone e tanti altri, DrLupo ha intrattenuto un pubblico di migliaia di persone per 24 ore consecutive. Ricordiamo che il popolare creator di YouTube vanta la bellezza di 1,8 milioni di iscritti al canale, oltre che 2,5 milioni di followers su twitch. Durante l’ultima maratona è stato spesso affiancato da altri importanti streamer americani come AnneMunition, Zaydewolf e Cheesekit. Con un obiettivo di $ 4.000 per le prime quattro ore di streaming, DrLupo ha concluso la sua maratona di streaming a ben oltre $ 800.000, raggiungendo la storica cifra totale di $ 10.573.948 .

Innumerevoli streamer si sono congratulati per il risultato monumentale. Frequenti compagni di squadra di Warzonecome DrDisrespect, CouRage, CohhCarnage e innumerevoli hanno elogiato lo streamer dopo aver tagliato il traguardo.

Immensa gratitudine espressa da tutto lo staff ed in particolare da Richard C. Shadyac Jr., Presidente e CEO di ALSAC, l’organizzazione di raccolta fondi e di sensibilizzazione per St. Jude. “DrLupo, MrsDrLupo (moglie dello steamer) e i loro devoti fan online hanno avuto un impatto così significativo sul St. Jude Children’s Research Hospital nel corso degli anni e siamo pieni di immensa gratitudine per il loro enorme supporto”, ha affermato Shadyac. “DrLupo, MrsDrLupo e il loro figlio di sei anni Charlie hanno un legame genuino con St. Jude che va oltre l’uso della loro vasta portata mediatica per raccogliere fondi.

Hanno trascorso innumerevoli ore in contatto con i pazienti di St. Jude giocando con loro e le loro famiglie. Questo fine settimana, hanno fatto ciò che nessun altro creatore di contenuti ha mai fatto prima, superando il traguardo di una raccolta fondi cumulativa di $ 10 milioni. Li ringraziamo e celebriamo la straordinaria dedizione che continuano a mostrare per il St. Jude Children’s Research Hospital.

Il loro sostegno è fondamentale per aiutarci ad alimentare il piano strategico di sei anni di St. Jude da 11,5 miliardi di dollari per avere un impatto su più di 400.000 bambini in tutto il mondo che si ammalano di cancro ogni anno”

Alla fine della streaming ha twittato anche lo streamer, con un piccolo ma significativo messaggio rivolto ai followers:” In 24 ore il mondo del gaming ha raccolto $892,195, $ 10.573.948 in 5 anni. Grazie a tutti per aver preso parte a qualcosa di speciale”.

Articolo a cura di Francesco Basile

