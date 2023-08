Lo yacht di Giovanni Malagò si incaglia al largo della Grecia sul finale dei Mondiali di Atletica: l'intervento del presidente CONI

A Repubblica, il numero uno del CONI Giovanni Malagò ha fornito la sua versione su quanto accaduto negli ultimi giorni di vacanza nel Mediterraneo: un episodio sgradevole, ma assolutamente banale, rassicura

28-08-2023 15:18

In questi ultimi scorci di ferie agostane anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha seguito con ansia e una certa apprensione i Mondiali di Atletica appena conclusosi a Budapest. Prima la gioia per quell’oro di Gianmarco Tamberi, tormentato e agognato forse più del successo olimpico questo primato che lo ha innalzato tra i grandi di questa disciplina, poi l’inaspettata centralità per una vicenda alquanto probabile – anche a suo dire – al largo della Grecia a bordo della sua barca.

Una vicenda agrodolce, alla quale ha donato visibilità Repubblica che ha narrato l’episodio – increscioso- capitato al numero uno dello sport azzurro.

Malagò, imbarcazione bloccata in Grecia

In pratica che cosa è accaduto a Malagò, in giro per il Mediterraneo sulla sua imbarcazione nel blu della Grecia? Proprio nei giorni che hanno segnato la conclusione dei Mondiali di Atletica con i nostri protagonisti di punta, da Tamberi appunto all’incredibile e franco Marcell Jacobs, l’avvio di quelli di basket e ginnastica ritmica ecco che Itama, lo yacht battezzato nel 2009, si è infatti incagliato su una serie di secche al largo della costa greca.

La barca è rimasta fuori uso per mezza giornata nel mezzo, però, dell’ultimo frammento di ferie prima del rientro a Roma di Malagò e alla sua Sabaudia, che ama frequentare anche in inverno e dove ha fissato il suo rifugio tra le dune, in una dimora che ama aprire agli ospiti e agli amici per godere della meraviglia naturale di questo luogo unico, scelto anche da Francesco Totti.

Banalità assoluta, il commento del presidente CONI

“Una cosa di una banalità assoluta”, ha liquidato Malagò quanto avvenuto assicurato il numero uno del Comitato olimpico nazionale italiano a Repubblica.

“Ci trovavamo in Grecia e un’elica ha preso una secca. Una cosa – continua Malagò – che può succedere. Il marinaio ha urtato una secca e quando succede questo occorre sostituire le eliche. La barca non ha danni allo scafo. Ma è una cosa all’ordine del giorno. Nessun danno allo scafo”.

Un incidente che lo stesso presidente ha riassunto nell’espressione eloquente “banale”, ma che soprattutto non ha avuto alcuna conseguenza per lui e per i presenti a bordo:

“Stiamo tutti bene. Io sto bene. È come se lei mi dicesse che camminava ed è scivolato. Cosa vuole che sia successo? Zero problemi”.

Il post su Instagram

Nulla di sconvolgente o che debba turbare o che possa modificare il suo ritorno alle cose romane che sui suoi social non ha pubblicato alcuno scatto sulla disavventura, ma solo una testimonianza alquanto asciutta di una vacanza godibile, meravigliosa come da autentico amante del mare (qual è il numero uno del CONI).

Solo una foto, dal paesaggio vacanziero ma non del tutto riconoscibile e che non pare voglia essere seguito da altri malinconici documenti di un incidente trascurabile, davvero, rispetto a quel che ha visto e attraversato in questo lungo viaggio il suo Itaca e gli stessi ospiti a bordo.

