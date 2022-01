L'Olimpia non sbaglia: Zalgiris ko al Forum

28-01-2022 22:32

L’Olimpia Milano non brilla ma non sbaglia: la squadra di Ettore Messina piega per 65-58 al Mediolanum Forum i lituani dello Zalgiris Kaunas, conquistando la quarta vittoria consecutiva in Eurolega.

I meneghini dopo un avvio in equilibrio allungano nel secondo quarto e poi gestiscono la partita, senza riuscire mai a dare il colpo di grazia agli ospiti, presentatisi in Italia con tante assenze. Nel finale lo Zalgiris si avvicina ma mai troppo, e l’Olimpia chiude senza patemi.

I top scorer del match sono Blazevic e Lekavicius con 13 punti, i migliori dell’Olimpia sono Hall e Daniel con 12. In classifica l’Olimpia è terza con 14 vittorie e 6 sconfitte, mentre lo Zalgiris è ultimo con tre vittorie.

OMNISPORT