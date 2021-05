Olimpia con il fiato sospeso: ecco le condizioni di Shields

Una buona e una cattiva notizia per Ettore Messina e l’Olimpia MIlano.

Se da una parte si esulta per una vittoria molto convincente su Trento, con Milano che non ha avuto alcun problema nel mettere ko la squadra di Lele Molin con un perentorio 88-62, lo stesso non si può dire per quanto successo proprio ad uno dei migliori in campo del match, ovvero l’ex di turno, Shavon Shields, autore di 16 punti in 26 minuti.

Coach Ettore Messina rischia davvero di dover fare a meno di lui nella gara-2 in back-to-back prevista per oggi alle 19.00. L’esterno americano si è dovuto infatti fermare a quattro minuti dalla sirena finale, probabilmente a causa di un movimento muscolare piuttosto strano.

E’ di pochi minuti fa il comunicato del club meneghino che spiega l’entità dell’infortunio: la Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Shavon Shields, nel corso di Gara 1 dei quarti di finale dei playoff del campionato italiano, ha riportato un risentimeno muscolare alla coscia destra che verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Milano può permettersi di far riposare il giocatore americano a causa della profondità del proprio roster, ma in caso di assenza dovrà comunque fare a meno del suo secondo miglior realizzatore, con 14.3 punti di media a partita.

In vista delle Final Four di Eurolega che si giocheranno tra un paio di settimane, è meglio non rischiare di perderlo del tutto. Sembrano dunque ridotte al lumicino le possibilità di rivedere in campo il 26enne di Overland Park già nel pomeriggio.

