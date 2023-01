Lookman: "I tanti gol? Non sono sorpreso"

L'attaccante dell'Atalanta: "Sono felice per i tifosi, ho contribuito a regalare i tre punti con il mio gol".

28-01-2023 23:13

Ademola Lookman continua a stupire: l’attaccante nigeriano sta trascinando l’Atalanta a furia di gol, ora è a 12 reti, una in meno del connazionale Osimhen.

A Sky dopo il successo con la Samp il giocatore si è espresso così: “Sono felice per i tifosi, ho contribuito a regalare i tre punti con il mio gol. Lavoriamo molto per questo”.

“Diventare così importante? Sì, ne ero sicuro. Forse è stata una sorpresa per voi ma non per me. Sono venuto qui per essere protagonista. Non ho mai segnato così tanto? Differenti circostanze, adesso sono maturato e spero di andare avanti così”.