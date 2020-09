Lorenzo Insigne "giù di morale"

Vincenzo Pisacane, il nuovo agente di Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio Marte ha fatto il punto sulle condizioni del suo assistito, costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo di Napoli-Genoa.

“E’ giù di morale – ha spiegato -. Credo che per 20-25 giorni dovrà stare a riposo e non ci voleva. E’ molto contento dei risultati della squadra, perché il gruppo è molto unito, ma contrariato proprio perché non voleva restare fuori in un periodo così positivo per il Napoli, con la sfida alla Juventus”.

OMNISPORT | 28-09-2020 15:42