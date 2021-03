Lorenzo Musetti: l'uomo oltre il tennis

Nelle ultime settimane, Lorenzo Musetti sta iniziando a diventare un nome noto anche per gli appassionati fuori dai confini italiani. Dopo essersi issato, da qualificato, fino alle semifinali del 500 di Acapulco, risultato che gli ha permesso di raggiungere la Top 100 di cui è il membro più giovane, ora si ritrova al terzo turno del Master 1000 di Miami, dove oggi alle 17 (ora italiana), affronterà Marin CIlic.

Data la sua popolarità, il sito dell’ATP lo ha raggiunto per un’intervista, in cui viene svelato chi è Lorenzo Musetti senza la racchetta in mano. Queste le sue parole:

“Non mi piacciono molto i videogame, non ci ho mai giocato molto. Non ho neanche una PlayStation o cose del genere. Mi piace molto la musica. Mi piace scaldarmi sul campo da football e mettere su un po’ di musica. Mi piace tanto la vecchia musica degli anni Ottanta e Novanta, e mi piace il rock. Mio padre è un appassionato di musica di quel periodo. Quando ero piccolo ed eravamo in macchina mi diceva sempre, ‘Lorenzo, ascolta questa, ascolta questa!’ E così mi è venuta la stessa passione per il rock degli anni Ottanta e Novanta”.

Si parla anche dei passatemi all’interno della “bolla”, sorta di zona bianca dove gli atleti devono rimanere per tutta la durata del torneo:

“Non è facile passare il tempo nella bolla, ma ci stiamo abituando, quindi va bene così. Di solito io e Simone (Tartarini, ndr) giochiamo a poker o ad altri giochi italiani, ma cerchiamo solo di divertirci senza preoccuparci di vincere o perdere”.

Una cosa che Lorenzo ha detto di stare imparando a gestire, oltre alla noia della bolla, è un circolo di ammiratori e conoscenze in fisiologica espansione:

“Per me c’è una prima volta in ogni torneo, ma mi sono sempre divertito perché non puoi soltanto giocare a tennis e fare come vuoi. Mi piace interagire con i fan, anche se ora non è molto semplice farlo per via della pandemia; in ogni caso mi sto divertendo molto a fare video per i media e altre cose extra-tennis. Quando raggiungi le semifinali di un torneo come Acapulco inizi a ricevere un sacco di messaggi. Portano via un sacco di tempo, e a volte può essere stancante se non sai come gestire la cosa”.

OMNISPORT | 29-03-2021 13:56