Lorenzo Musetti incontenibile con l'arbitro, sfogo e provocazione al Roland Garros: "Negato, negato". La ricostruzione

Il tennista azzurro si è abbandonato alla rabbia dopo aver subito, a suo avviso, un torto da parte dell'arbitro fino a rischiare l'eccesso

Quanto può aver inciso quel punto non ripetuto nell’economia del match di Lorenzo Musetti contro Mariano Navone è complicato da calcolare, considerato l’andamento del tennista carrarino nel corso di questo tormentato 3° turno del Roland Garros.

Contro l’argentino, Musetti ha patito troppo e così anche i suoi tifosi, che però hanno sempre creduto possibile l’inversione della partita consapevoli del temperamento e della crescita, sul piano mentale, dell’azzurro che però non si è risparmiato con l’arbitro.

Musetti e la chiamata contestata nel 1° set

Soprattutto nel 1° set, vinto dall’argentino, Lorenzo si è mostrato nervoso, quasi indisponente quando ha attaccato l’arbitro di sedia a metà del primo set, sul 30-30 del settimo game. Cerchiamo di ricostruire l’accaduto e lo sfogo di Musetti. L’arbitro ha chiamato out un lob dell’argentino, ma l’indicazione è arrivata quando Lorenzo stava per giocare il colpo successivo.

La ricostruzione della diatriba con il giudice

Il giudice di sedia, il francese Manuel Absolu, è andato sul campo per verificare il segno lasciato dalla pallina e ha fatto overrule, affermando che la palla era buona. A quel punto avrebbe dovuto optare per la ripetizione del punto, ma non ha ritenuto che Musetti fosse stato disturbato dalla chiamata e ha assegnato il punto a Navone. la reazione sconcertata dell’azzurro non si è fatta attendere e Lorenzo si è speso in un labiale che non è stato semplice da decifrare al momento.

Secondo la ricostruzione dell’agenzia ADNkronos, Lorenzo avrebbe manifestato il suo disappunto, considerato come ciò lo penalizzasse rispetto all’avversario in una fase delicatissima del set che, infatti, ha perso contro Navone.

L’epilogo e lo sfogo di Musetti

“Com’è possibile? La chiamata è arrivata durante lo scambio”. In seguito Musetti ha subito il break e si è ritrovato sotto 4-3, esternando il suo nervosismo contro l’arbitro. “Negato, negato” avrebbe ripetuto più volte il numero 7 del ranking ATP che, comunque, ha afferrato il match e ha ribaltato il risultato. Il carrarino, infatti, si è qualificato agli ottavi del Roland Garros, vincendo in quattro set Navone.