Lorenzo: "Rossi come Maradona, ma nel 2015 meritavo io"

03-01-2022 20:12

Tra i più grandi rivali di Valentino Rossi in 25 anni di carriera c’è sicuramente Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo (due nella classe 250, tre in MotoGP). Nonostante non siano mancati momenti di tensione tra il Dottore e lo spagnolo, tra i due c’è sempre stato rispetto reciproco.

Il momento più difficile tra Rossi e Lorenzo è stato nel 2015, quando lo spagnolo ha vinto il Mondiale aiutato per molti da Marquez. Ai microfoni di Dazn, l’ex pilota spagnolo è tornato a parlare di quella stagione: “Ero il più veloce ed ero al top della condizione. Valentino Rossi è stato il più grande di tutti i tempi e andava sempre forte, ma io nel 2015 ho perso tanti punti per sfortuna e avrei potuto chiudere la questione in Australia o in Malesia. Non ho visto correre Agostini, ma per il migliore di tutti i tempi dico Rossi. È stato come Maradona per il calcio e personalità così non nascono spesso”, l’elogio del 34enne al Dottore.

Sempre sul titolo vinto nel 2015, Jorge Lorenzo ha concluso parlando della penalità del nove volte campione del mondo dopo il famoso Gran Premio della Malesia: “Anche se Rossi non fosse stato penalizzato dopo il tamponamento con Marquez – sottolinea però Lorenzo – sarebbe comunque finito quarto. Ho meritato la vittoria, anche se Valentino la pensa diversamente”, ha concluso lo spagnolo.

OMNISPORT