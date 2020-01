Lorenzo Tonelli torna alla Samp

La Sampdoria rinforza il proprio reparto arretrato ingaggiando Lorenzo Tonelli, che torna a Genova in prestito dal Napoli. Il 30enne dovrebbe unirsi nella giornata di venerdì alla squadra allenata da Claudio Ranieri, come riportato da 'SportMediaset'.

Tonelli torna così a vestire la maglia blucerchiata, già indossata nella passata stagione, sempre in prestito dal Napoli, collezionando 19 presenze e un gol. Con il suo ingaggio, la Samp si mette al riparo da possibili delusioni di mercato, vista la situazione di stallo nella trattativa per arrivare a Simon Kjaer, in uscita dall'Atalanta.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 17:49