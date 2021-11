Lozano spiazza il Napoli: “Vorrei giocare in un club più grande"

17-11-2021 12:31

Parole pesanti che sicuramente non faranno così piacere ai tifosi partenopei, quelle pronunciate da Lozano,dDopo la sconfitta del Messico contro il Canada.

Nonostante il primo e meritato posto in classifica nel campionato di Serie A, il Napoli deve fronteggiare questa uscita poco carina del centrocampista biancoceleste che vede Napoli una buona società, ma non il top a cui aspirare.

Ecco le parole del giocatore rilasciate a TV Azteca Deportes: “Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, sono cresciuto molto sotto quest’aspetto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo. Andiamo, però, step by step, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che, se dio vuole, possa accadere“.

OMNISPORT