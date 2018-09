Luca Dal Monte porta Enzo Ferrari in gara a Londra

'Enzo Ferrari: Power, Politics and the Making of an Automotive Empire' (David Bull Publishing), l'edizione in inglese di 'Ferrari Rex' di Luca Dal Monte, è tra i sei libri finalisti del prestigioso premio 'Book of the Year' del Royal Automobile Club britannico.

La monumentale opera dello scrittore cremonese sulla vita del 'Drake' se la vedrà con altri cinque volumi, tra cui 'Pironi: The Champion That Never Was' di David Sedgwick: un libro dedicato al pilota francese della Ferrari morto a soli 35 anni, nel 1987, per un incidente occorsogli durante una gara di motonautica offshore. Il nome del vincitore del concorso sarà annunciato il 31 ottobre nel corso di una cerimonia che si terrà a Londra.

Nei giorni scorsi 'Ferrari Rex' è uscito anche in spagnolo con il nome di 'Enzo Ferrari – La vida de un grande' ed edito dalla casa messicana GCE-Gabriel Castro Editore.

