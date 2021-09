Luca Marini: "Situazione di stallo"

Il centauro della Ducati Esponsorama Luca Marini ha parlato dopo il 19esimo posto nel Gran Premio di Misano: “Non sono partito male, ma dall’inizio non avevo velocità per poter superare i piloti del mio gruppo come Pirro, Binder o Nakagami. In scia poi, la temperatura della gomma davanti si è alzata ed è un aspetto su cui devo lavorare perché non sono ancora abituato a gestirlo al meglio. Sono andato lungo alla curva 1, ho poi cercato di perdere tempo, di far passare avanti altri piloti, ma ho preso comunque il long lap penalty e mi sono ritrovato in fondo al gruppo”.

“Ho fatto fatica a recuperare, soffro molto questa cosa sull’avantreno e quando mancavano sette giri al traguardo la parte sinistra della gomma posteriore era molto rovinata. Dobbiamo lavorare, siamo in una situazione di stallo e questo test ufficiale cade proprio nel momento giusto”, ha spiegato il fratello di Valentino Rossi.

19-09-2021