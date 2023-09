Lucca Comics & Games 2023: ecco tutti gli ospiti ufficiali

Lucca Comics & Games, il festival europeo del fumetto e della cultura pop, si prepara per una edizione epica nel 2023, con oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo.

Un Lucca Comics planetario

Con ben 45 ospiti internazionali da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria e Belgio, il festival sarà un trionfo di creatività globale. Le 61 case editrici partecipanti offriranno incontri dal vivo, sessioni di firma, anteprime, variant cover ed eventi esclusivi, offrendo ai fan l’opportunità di connettersi con i loro autori preferiti.

Tra gli ospiti internazionali di spicco si annoverano Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya e molti altri, provenienti dal Giappone. Dal panorama internazionale giungono artisti del calibro di Frank Miller, Garth Ennis, Jim Lee, Don Rosa, Amélie Fléchais, Craig Thompson, Howard Chaykin e Tony Valente. Il fumetto franco-belga ed europeo sarà rappresentato da autori come Jordi Lafebre, David Rubin, Goran Sudžuka, Martin Panchaud, Elizabeth Pich e il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, “La regina di Babilonia”.

Gli ospiti italiani

Oltre ai talenti internazionali, ci saranno più di 250 ospiti italiani, tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, Sio e molti altri ancora, che rappresentano la produzione contemporanea. Il festival rende omaggio a due maestri del fumetto italiano, Dino Battaglia e Gabriele Di Benedetto, con esposizioni speciali.

Lucca Games festeggia il suo 30° anniversario con il restyling della mascotte Grog e ospiti speciali come Max Pezzali. La fiera offrirà anteprime di giochi da tavolo e altre sorprese per gli appassionati.

Musica, cosplay e tanto altro

La musica sarà protagonista con spettacoli dal vivo, inclusi concerti tematici e un evento speciale per celebrare i 60 anni di carriera degli Oliver Onions, con la partecipazione di Franco Nero e Giancarlo Giannini. I videogiochi avranno un ruolo di primo piano con la presenza di aziende come Riot Games, Bandai Namco e Nintendo. Ci saranno anteprime di giochi e la possibilità di provare le ultime novità su Nintendo Switch.

Il cosplay sarà al centro dell’attenzione con eventi come l’ECG – European Cosplay Gathering e il Lucca Cosplay Contest, insieme a raduni a tema e tributi speciali. Lucca Comics & Games 2023 promette di essere un evento straordinario, un’esperienza imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi, musica, videogiochi e cosplay. Preparatevi a immergervi nell’universo della cultura pop come mai prima d’ora.