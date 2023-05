Il collaboratore tecnico di mister Guido Pagliuca è intervenuto sule colonne del portale tematico gazzettalucchese.it

Tempo di bilanci in casa Lucchese. Dopo l’ottavo posto e l’eliminazione al primo turno dei playoff patita per mano dell’Ancona (i toscani si erano illusi con la rete all’83’ Niccolò Romero, rimontata, allo Stadio del Conero, al 95′ da Davide Mondonico, è Simone Angeli, collaboratore tecnico di mister Guido Pagliuca, a fare il punto della situazione sulle colonne del portale tematico gazzettalucchese.it:

“Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, in estate in ritiro c’erano un pugno di giocatori e tanti ragazzi, la squadra è stata allestita in corso d’opera a causa dei ritardi dovuti al cambio di proprietà. Abbiamo inanellato risultati importanti, ma siamo mancati quando si è trattato di fare il salto di qualità. C’è stato un blocco, forse un problema di personalità. Chi mi ha impressionato di più della squadra? Andrea Tiritiello, Francesco Benassai e Vincent De Maria, senza dimenticare Giuseppe Panico. Il mio futuro? Spero di rimanere, anche se attualmente non ci sono novità sul fronte tecnico”.