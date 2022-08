L'UEFA si adegua alla FIFA: in arrivo il "fuorigioco semiautomatico"

03-08-2022 19:07

La “tecnologia semiautomatica del fuorigioco” sarà utilizzata dalla fase a gironi della Champions League di questa stagione e dalla Supercoppa della prossima settimana. Lo ha annunciato l’UEFA. E il sistema di tracciamento ottico testato in occasione del Mondiale per club dello scorso febbraio ad Abu Dhabi e dell’Arab Cup dell’anno scorso. La FIFA ha confermato di recente che sarà utilizzato durante i Mondiali in Qatar e ora la UEFA ‘si allinea’. Il suo primo utilizzo europeo sarà nella Supercoppa di mercoledì prossimo tra Real Madrid e Eintracht Francoforte.

La “tecnologia di tracciamento degli arti” è basata sui dati e utilizza telecamere specifiche e posizionate in tutto lo stadio per fornire la posizione esatta dei calciatori sul campo, offrendo agli ufficiali di gara informazioni precise in pochi secondi e generando 29 “punti corpo” per calciatore. “Questo sistema innovativo consentirà agli addetti al Var di determinare le situazioni di fuorigioco in modo rapido e preciso, migliorando il flusso del gioco e la coerenza delle decisioni – ha spiegato Roberto Rosetti, capo degli arbitri della UEFA -. Il sistema è pronto per essere utilizzato nelle partite ufficiali e implementato in ogni sede della Champions League”.