Luis Alberto e la voglia di tornare a Siviglia

Giovedì la Lazio affronterà il Siviglia nella gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League.

Sarà una partita speciale per Luis Alberto, che ha smaltito l'affaticamento e giocherà contro la sua ex squadra: "Ero quasi sicuro che ci sarebbe toccato il Siviglia e se non fosse stato così, avremmo preso il Betis".

"Tornare a giocare al Sanchez Pizjuan è speciale – continua lo spagnolo ad AS -, speciale, per il mio passato e per il desiderio che avevo di tornare a giocare lì. E' vero che è solo una partita, ma per me è speciale".

SPORTAL.IT | 12-02-2019 17:35