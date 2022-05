Luis Alberto show: Lazio quinta, Sampdoria battuta

07-05-2022 22:43

La Lazio batte la Sampdoria 2-0 e allunga a più tre sulla Roma conquistando momentaneamente il quinto posto, aspettando la risposta dei giallorossi. Nel primo tempo sblocca la gara Patric di testa dopo una punizione perfetta di Luis Alberto: primo gol in 123 presenze in Serie A per il difensore.

Nel secondo tempo il numero 10 spagnolo realizza un grande gol, smarcando il portiere avversario con la suola della scarpa e concludendo in rete. Quinto gol in questa Serie A per Luis Alberto che ha interrotto un digiuno di sette presenze consecutive senza segnare nel massimo campionato Italiano, fornendo anche il decimo assist stagionale. I Doriani restano 16esimi e non sono ancora certi della salvezza.

OMNISPORT