Luis Diaz sbarca in Premier: è ufficiale il suo passaggio al Liverpool

30-01-2022 14:20

Il Liverpool, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, impreziosisce il reparto offensivo ufficializzando l’acquisto di Luis Diaz dal Porto per un’operazione da 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ha scelto il numero 23.

L’attaccante colombiano è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Reds. Il classe 1997 chiude la propria avventura con la casacca dei Dragões dopo due stagioni e mezzo.

Approdato in quel di Oporto nell’estate del 2019 dall’Atletico Junior, all’ombra de l’Estadio do Dragao il calciatore sudamericano ha totalizzato 41 goal complessivi in 125 presenze.

In questa stagione ha infilato due centri sul palcoscenico della Champions League, entrambi realizzati contro il Milan. Da febbraio proverà ad incrementare il proprio bottino continentale con la casacca dei sei volte campioni d’Europa.

