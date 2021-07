Luis Enrique è pronto: "Sarà una partita divertente"

Luis Enrique non cerca rivincite con l’Italia. Il ct della Spagna, che ha avuto un rapporto particolare con il nostro paese sia da giocatore che da allenatore, arriva alla partita con la massima serenità. Il tecnico spagnolo ha lasciato trasparire questo stato d’animo in un’intervista rilasciata a Sky Sport:

“L’Italia è una squadra divertente, gioca un bel calcio, pressa in avanti, palleggia bene, sa pressare vicino l’area… È una squadra molto difficile da affrontare e io penso che sarà una partita molto divertente, con molta passione e due squadre che cercano di giocare alla stessa maniera”.

A precisa domanda su eventuali rancori nei confronti degli azzurri e del paese in generale, il mister ha risposto a chiare lettere:

“Per me è stata solo una parte della vita sportiva, ma ho avuto l’opportunità di conoscere Mauro Tassotti ed è una brava persona. Non cerco nessuna rivincita né niente di simile. Io amo tutto dell’Italia: il cibo, la gente, il caffè, il gelato, il calcio… Roma. Lì ho vissuto un anno ed è stata un’esperienza bellissima”.

Il riferimento a Tassotti riguarda un episodio avvenuto ai Mondiali americani del 1994. Nel corso della sfida tra Spagna e Italia, valida per i quarti di finale e vinta dagli azzurri per 2-1, l’esperto difensore del Milan ha rifilato una gomitata proprio a Luis Enrique rimediando poi una lunga squalifica.

A Roma, invece l’attuale ct della Spagna ha allenato sulla sponda giallorossa nella stagione 2011/12 . Un’esperienza breve e deludente, chiusa con un settimo posto in campionato e con le precoci eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League.

Precedenti non proprio lusinghieri dunque per Luis Enrique, che nonostante ciò conserva un ottimo ricordo dell’Italia. Un sentimento positivo che comunque non gli impedirà di dare tutto per conquistare la finale di Euro 2021 (da disputare contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca.

OMNISPORT | 05-07-2021 13:21