L'ultimo colpo di scena di Luis Figo e Helen Svedin sui rumors relativi alla separazione

Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna hanno creato un caso: a che punto siamo e che cosa sappiamo davvero del matrimonio Figo-Svedin

Decifrare lo stato dell’arte, in una crisi, è arduo per chiunque si trovi a stanziare al di là del perimetro dei diretti interessati soprattutto se entrambi ricoprono incarichi e ruoli pubblici, com’è nel caso di Luis Figo e Helen Sveden che starebbero attraversando un momento assai delicato.

Una condizione che suscita interrogativi legittimi sul loro matrimonio, giunto quasi alle nozze d’argento, e che sarebbe sprofondato tant’è che i media iberici descrivono quello che assomiglia a una situazione delicata ma difficile da decifrare complice l’ultima uscita pubblica della coppia in quel di Palma de Majorca qualche giorno fa quando si solo lasciati fotografare assieme come una coppia qualsiasi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presunta crisi di Luis Figo e Helen Svedin

Nonostante le indiscrezioni che li volevano a distanza, lontani come dimostrato dalla solitudine in cui versava Luis Figo, ex Barcellona e Real Madrid e Inter, al Laureaus Awards a Madrid quando l’ex campione portoghese si è presentato sul red carpet davanti ai fotografi come uno, unico e solo malgradi i rumors fossero incominciati qualche tempo prima.

Un segnale di vita, dopo il silenzio che aveva indotto a credere in una qualche dichiarazione che chiarisse il suo status sentimentale mentre a posteriori siamo in grado di affermare che con le foto scattate a Palma si sia spostata l’attenzione dei media su altro, sulla coppia e sulle sue scelte. In primis quella di proteggere un momento privato, almeno per ora.

Figo da solo ai Laureus Awards

Le smentite in passato, legate a simili insinuazioni, non sono mancate come anche presunte divergenze e necessità di riflessione divenute riconciliazione che sarebbe avallata da alcuni scatti affettuosi, a cancellare i dubbi scaturiti dalla solitudine dei Laureus World Sports Awards, tenutisi al Palazzo di Cibeles, mentre nelle altre edizioni era solito presentarsi in compagnia della moglie Helen Sveden, ex modella.

Nel corso dell’evento, Figo aveva voluto dedicare parole molto emozionate alle sue figlie, Daniela (25 anni), Martina (22) e Stella (19), definendole “il dono più bella della mia vita”.

Fonte: ANSA

Helen Svedin e Luis Figo

La foto alle Isole Baleari e la crisi in albergo

La pubblicazione di questa ultima foto durante il loro soggiorno alle Isole Baleari, precisamente a Palma, è diversa da tutte quelle che abbiamo visto negli ultimi mesi, dato che da tempo i due non condividevano momenti quotidiani con le loro migliaia di follower dallo scorso novembre, ovvero in occasione del 52° compleanno di Figo, quando li abbiamo visti insieme per festeggiare.

Se crisi è stata, l’intento vuole indurre a ritenere la controversia archiviata o comunque non propriamente argomento di natura pubblica pur non essendo il primissimo episodio. Infatti, a febbraio 2022, Hola! aveva già rivelato che in quel periodo la coppia Figo-Helen Sveden non stava passando una fase indolore, anzi e che per questo motivo sono stati separati per due settimane. Durante quel periodo di attesa, Figo soggiornò all’Hotel Wellington di Madrid, di proprietà di un amico, come sarebbe accaduto anche stavolta secondo quando rimbalzato dalla Spagna.

Le nozze d’argento

Entrambi non propriamente abituati a essere al centro della scena per simili questioni, ma solo in eventi pubblici stanno provando a gestire questa inattesa pressione. Quindi qualora gli accadimenti lo consentano, e nulla lo impedirà, festeggeranno le nozze d’argento nel 2026.