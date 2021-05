Luis Scola verso l'addio al Basket

Luis Scola, leggenda del basket argentino che negli ultimi anno si è affermato in Italia è vicino all’addio al basket, almeno a quello giocato. Quasi sicuramente, dopo i Giochi di Tokyo si ritirerà a 41 anni.

L’argentino, campione olimpico ad Atene 2004 e anche medaglia di bronzo a Pechino 2008 dopo l’anno a Milano ha giocato un’altra stagione di successo a Varese.

Come ha spiegato lui stesso difficilmente lo vedremo ancora giocare: “Lascio ancora sul tappeto – dice Scola – una piccola possibilità di ripensarci, ma ho anche detto a Varese di programmare una squadra che non preveda la mia presenza o che, nel caso cambi idea e decida di andare avanti come cestista, mi assegni un ruolo non condizionante”.

OMNISPORT | 26-05-2021 10:21