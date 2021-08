Lukaku dall'Inter al Chelsea? Al Manchester United il 6% sulla rivendita

Rischia di diventare l’affare del mercato estivo, il possibile trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea: nelle ultime ore si fanno sempre più consistenti le probabilità di un accordo tra le parti, mentre i tifosi nerazzurri hanno mostrato il loro disappunto sui social e non solo.

Le ultime notizie relative alla trattativa parlano di importanti offerte di carattere economico, con i Blues disposti a mettere sul piatto tra i 120 e i 130 milioni di euro per arrivare a uno dei migliori giocatori della scorsa Serie A.

In casa Inter attenzione rivolta naturalmente alle cifre, non solo in entrata: come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società nerazzurra, in caso di cessione di Romelu Lukaku, dovrà riconoscere al Manchester United il 6% sulla rivendita dell’attaccante, pattuito al momento del trasferimento dai Red Devils avvenuto nel 2019.

Ma non solo: qualora Lukaku si trasferisse al Chelsea, l’Inter dovrà versare il 5% per il contributo solidarietà previsto dalla FIFA. Insomma, parte dell’importo totale che il Chelsea corrisponderà al club nerazzurro dovrà, nel breve, uscire in favore di terzi.

L’affare Lukaku, insomma, è molto più di una questione tra Chelsea e Inter: potrebbe diventare, come accennato, l’affare del mercato estivo, per diversi motivi.

OMNISPORT | 05-08-2021 11:27