Lukaku, interviene anche il principe William

Gli ululati a Romelu Lukaku a Cagliari hanno avuto rilevanza internazionale. Sulla questione si è espresso anche il Principe di Cambridge William. L'erede al trono, nel corso della sua visita alle strutture dell'Hendon FC, si è soffermato su quanto successo all'ex punta del Manchester United e a Tammy Abraham del Chelsea, anche lui vittima di insulti razzisti: "È scandaloso quanto sta succedendo, lo è davvero".

"Immagino che parlare di razzismo sia ancora un argomento molto difficile, specialmente quando accade in posti pubblici così in voga le partite di Champions League o di Premier League. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo: sono stufo di tutto ciò, davvero stanco di questo. Sentivo che in qualche modo qui lo stessimo controllando, che la situazione era migliore ma siamo tornati indietro".

SPORTAL.IT | 06-09-2019 18:30