Lukaku: "Mi spiace per il caos che ho causato"

04-01-2022 21:07

Romelu Lukaku in un’intervista rilasciata al canale ufficiale del Chelsea ha chiesto scusa per le dichiarazioni sull’Inter e su Tuchel rilasciate la scorsa settimana: “Mi dispiace per il caos che ho causato, non era il momento giusto”.

“Ho già chiesto scusa all’allenatore, ai miei compagni di squadra e ai dirigenti. Ora faccio altrettanto con i tifosi, adesso spetta a me riguadagnare la loro fiducia dando sempre il massimo in allenamento e in partita per vincere insieme”.

OMNISPORT