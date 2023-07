Lutto nel mondo delle moto: Jaroslov Diro muore nel Gp di Slovacchia di enduro

Ancora una tragedia nel mondo dei motori: nel corso del prologo del GP di Slovacchia del campionato di enduro, ha perso la vita il pilota slovacco Jaroslav Diro: aveva 34 anniv

01-07-2023 20:08

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Ancora una tragedia nel mondo dei motori: stavolta arriva dalle moto e più in particolare dal Campionato mondiale Fim EnduroGp dove ha perso la vita il 34enne pilota slovacco Jaroslav Diro proprio nel Gran Premio che si svolgeva nella sua Slovacchia.

Jaroslov Diro: muore a 34 anni il pilota slovacco

Una terribile tragedia colpisce il mondo delle moto e gli appassionati di motori, la seconda che capita a stretto giro nel corso di una domenica funerea dopo quanto accaduto a Sua dove ha perso la vita il giovanissimo pilota Dilano Van’t Hoff.

Nel pomeriggio arriva una notizia terribile e che riguarda il pilota Jaroslav Diro che era impegnato nel prologo del Super test del Gp di Slovacchia, quinto appuntamento del Campionato Mondiale Fim EnduroGP. Il 34enne pilota slovacco di Zilina è caduto su un ostacolo artificiale formato da una serie di tronchi d’albero e nonostante la velocità in quel punto del tracciato non fosse elevata, la moto gli è rovinata addosso provocandogli una ferita alla giugulare.

Jaroslav Diro: inutili tutti i tentativi di soccorso

Le condizioni del pilota slovacco sono apparse subito molto grave ed i soccorsi sono arrivati immediatamente, con Diro che è stato caricato immediatamente su un’ambulanza con i medici che hanno provato a fermare l’emorragia, da Kosice è arrivato anche il soccorso aereo ma nonostante i tentativi purtroppo per il pilota non c’è stato nulla da fare.

Annullata la prova del GP di Slovacchia

L’incidente di Jaroslav Diro è stato accolto con grande commozione da tutti i piloti del mondo dell’Enduro e per questo motivo in segno di lutto è stata annullata del tutto la prova in programma sul percorso slovacco, tutti i piloti si sono radunati su quello che doveva essere il terreno di una sana competizioni per rendere omaggio all’amico e collega scomparso.