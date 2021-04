Lutto per Gonzalo Higuain: si è spenta la madre Nancy

Gravissimo lutto per Gonzalo Higuain . In Argentina è venuta a mancare la madre Nancy, morta a 64 anni dopo aver combattuto per molto tempo contro il cancro.

Da sempre una figura chiave nella vita e anche nella carriera dell’ex attaccante di Juventus e Napoli, fu proprio lei a convincere il ‘Pipita’ a non abbandonare la carriera da calciatore dopo un periodo di estrema difficoltà personale che lo aveva portato vicino alla chiusura anticipata della carriera agonistica: “Mia madre Nancy è stata male ed ero sul punto di smettere di giocare, volevo stare con lei ma sapevo che era felice di vedermi in campo. Ora sta bene e questa è la cosa più importante”, dichiarò Higuain nel 2018.

Un calvario iniziato cinque anni fa, nel 2016, e che ha spinto il centravanti albiceleste verso il rientro in Argentina ogni qualvolta che gli impegni calcistici glielo consentissero, pur di rimanere accanto alla madre a cui era tanto legato.

Una notizia terribile per la famiglia Higuain che arriva soltanto pochi giorni dopo la partita tra Inter Miami e Philadelphia dove, per la prima volta da compagni di squadra, sono andati a segno sia Gonzalo che il fratello Federico, autori dei due goal che sono valsi poi la vittoria per 2-1.

OMNISPORT | 27-04-2021 11:04