Mac Allister-Juventus, interviene De Zerbi

30-12-2022 16:54

Tra le squadre che hanno visto valorizzarsi maggiormente i propri talenti durante il Mondiale c’è il Brighton di Roberto De Zerbi, che ha già riabbracciato il fresco campione del mondo Alexis Mac Allister dopo aver riaccolto in gruppo il giovane ecuadoregno Moises Caicedo, che tuttavia in Qatar è riuscito a mettere in mostra solo in parte le proprie doti vista la breve avventura della formazione sudamericana.

I riflettori di mercato si sono accesi in particolare sul centrocampista dell’Argentina, che ha saputo guadagnarsi il posto da titolare nella squadra di Scaloni a partire dalla seconda partita senza più uscire di squadra, affermandosi come un prezioso equilibratore della squadra grazie alle proprie caratteristiche da mediano moderno, abile nella riconquista del pallone come negli inserimenti.

Alla vigilia della partita contro l’Arsenal lo stesso De Zerbi ha parlato delle possibili partenze dei due giocatori già durante il mercato di gennaio, dopo che sulle tracce di Mac Allister è stata segnalata la Juventus: “Ora dobbiamo pensare all’Arsenal, ma la mia speranza è che sia Mac Allister che Caicedo possano restare con noi a gennaio al pari di tutti gli altri e che anzi ci sia la possibilità di integrare la rosa con qualche innesto” le parole dell’ex allenatore del Sassuolo in conferenza stampa.