Il torinese, n.164 del ranking, ha conquistato la sua prima vittoria in carriera a livello 1000.

27-04-2023 20:08

Pazzesco nell’atp di Madrid: clamorosa impresa di Andrea Vavassori che batte l’ex numero uno del mondo Andy Murray 6-2, 7-6, conquistando la sua prima vittoria in carriera a livello 1000. Il torinese, n.164 del ranking, adesso affronterà Daniil Medvedev.

Non ci sono precedenti tra l’azzurro e il russo, fatto sta che Vavassori adesso può pensare di sognare in grande, anche se l’impresa contro il russo è assai più complicata ma sicuramente il torinese ha dimostrato di essere in forma.