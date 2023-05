Madrid: la finale sarà tra Alcaraz e Struff

Il tedesco raggiunge il fenomeno spagnolo nella finale del Masters 1000 nella capitale iberica.

05-05-2023 22:39

Sarà il tennista tedesco Jan-Lennard Struff, numero 65 del mondo, a sfidare Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domenica. Dopo la vittoria dell’iberico campione in carica in semifinale contro il croato Coric, è stato Struff ad ottenere l’altro pass per l’ultimo atto del torneo madrileno, grazie alla vittoria in tre set contro il russo Karatsev.

Il tennista tedesco, che si è imposto con i parziali di 4-6, 6-3, 6-4, proverà a sfilare la corona al fenomeno di Murcia, che a Madrid è di casa e ha il pubblico tutto dalla sua parte (oggi il suo compleanno è stato addirittura festeggiato con una torta in campo dopo la partita).