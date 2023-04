Madrid: Medvedev implacabile, Andrea Vavassori lotta ma non basta

Il tennista piemontese è stato sconfitto in due set dal russo

29-04-2023 13:05

Niente da fare per Andrea Vavassori al Masters 1000 di Madrid: il tennista azzurro è stato battuto in due set da Daniil Medvedev, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 23 minuti di gara.

Il tennista piemontese, reduce dalla storica vittoria contro l’ex numero uno del mondo Andy Murray, ha comunque dato battaglia e non ha sfigurato contro il numero 3 della classifica mondiale, soprattutto nel primo set in cui ha anche mancato due palle break che l’avrebbero portato in vantaggio.

Medvedev ha comunque sfruttato le opportunità giuste lasciategli dal numero 164 del mondo ed ha accelerato al momento giusto chiudendo la partita. Per Vavassori in ogni caso un torneo da ricordare, iniziato dalle qualificazioni.

Il russo se la vedrà ora al secondo turno con il connazionale Alexander Shevchenko, mentre Vavassori dalla prossima settimana salirà al numero 141 del mondo, il suo best ranking in carriera all’età di 27 anni.