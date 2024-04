Madrid: Sinner domani alle 20 contro il russo Kotov, Cobolli sfida Khachonov. Paolini lancia una proposta a Jannik

E’ tempo di 16esimi di finali per Jannik Sinner che domani alle 20 sarà impegnato sul Manolo Santana contro il russo Pavel Kotov. Giornata di gara anche per Flavio Cobolli che affronta Khachanov. Intanto Paolini rilancia l’idea doppio misto

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per il suo secondo impegno al Masters 1000 di Madrid. Il 22enne altoatesino affronta la sfida dei 16esimi di finale contro il russo Kotov per provare ad avanzare in un torneo che non l’ho visto ai nastri di partenza nella scorsa stagione. Sfida “russa” anche per l’altro azzurro ancora in tabellone, Flavio Cobolli, che affronta il temibile Khachanov. Nel frattempo Jasmine Paolini rilancia l’idea del doppio misto a Parigi 2024.

Sinner: alle 20 sul centrale contro Kotov

L’appuntamento è all’ora di cena per il match di Jannik Sinner nei 16esimi di finale del Madrid Open. La gara del campione altoatesino è in programma infatti sul centrale, il Manolo Santana, non prima della 20. L’orario di inizio dovrebbe essere rispettato visto che il programma prevede alle 11 il match del torneo femminile tra Ostapenko e Jabeur, prima del momento più atteso del pubblico spagnolo con il ritorno in campo di Rafa Nadal che sfida l’argentino Pedro Cachìn. Poi sarà il turno di Jannik.

Kotov: un avversario da temere

La classifica di Pavel Kotov, numero 72 del mondo, non deve trarre in inganno. Il russo sa essere un giocatore molto insidioso nonostante il suo best ranking sia stato solo un 61esimo posto conquistato proprio alla fine dello scorso mese di gennaio. Kotov è un giocatore estremamente potente, in grado di far viaggiare velocemente la palla. In carriera gli è mancata però quella continuità necessaria per riuscire a fare il salto di qualità decisivo. Ma Jannik dovrà tenere gli occhi aperti in un match inedito nel circuito ATP.

Jannik “gioca” con il rovescio a una mano

Tempo di allenamento per Jannik Sinner, seguito dappertutto a Madrid, dalle telecamere con l’altoatesino che si diverte anche a provare qualcosa di decisamente fuori dall’ordinario per lui: il rovescio a una mano. In un video pubblicato sulla pagina Twitter di “Univers Tennis” si vede l’azzurro mentre si diverte a provare il colpo.

Cobolli all’esame Kachanov

Il Masters 1000 di Madrid è stato un buon banco di prova per gli atleti italiani. La delusione maggiore è arrivata dall’eliminazione di Musetti per mano di Seyboth Wild che testimonia di un momento di crisi da parte del tennista carrarese. Sonego è andato a sbattere proprio contro Jannik mentre Arnaldi è stato a un passo dall’impresa contro il numero 4 al mondo, Daniil Medvedev prima di arrendersi al terzo set. Oltre a Sinner, a continuare la corsa ci prova anche Flavio Cobolli che domani alle 18.30 nell’Arantxa Sanchez Stadium sfida il russo Khachonov. Match complicatissimo con Cobbo che però ci vuole provare e continuare il suo sogno.

La proposta di Jasmine Paolini

Tutti vogliono un pezzo di Jannik Sinner, i tifosi vanno a caccia di una foto o di un autografo. Mentre Jasmine Paolini lo vorrebbe accanto a Parigi 2024. La proposta è lanciata già da tempo con la tennista toscana che ha sempre detto di voler giocare il doppio misto con l’altoatesino: “Mi piacerebbe molto giocare il doppio con Jannik. Vedremo un po’ come andrà e quali saranno i nostri obiettivi. Ci sarà da giocare in singolare e spero in doppio con Sara. Penso che lo decideremo in seguito. Mi piacerebbe giocare tutte le competizioni, sarebbe una bella opportunità. Una cosa diversa e divertente, non l’ho mai fatto se non in una competizione a squadre in Under16. Però al momento non ci sto pensando”.