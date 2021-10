Magia di Douglas Costa: l'ex Juve segna il suo primo goal con il Gremio

Area puntata dalla destra, sterzata sul mancino e sinistro telecomandato all’incrocio dei pali. Douglas Costa non ha di certo scelto un modo banale per segnare il suo primo goal con la maglia del Gremio.

L’ex esterno della Juventus ha griffato con un pezzo pregiato del proprio repertorio la sfida tra il club di Porto Alegre e lo Sport Recife.

Una tipologia di giocata ammirata a più riprese anche in bianconero – vedere per credere le reti al Benevento nel 2018 e al Genoa nel 2020 – ma che non è servita per evitare il ko ai suoi.

Il Gremio, infatti, è stato sconfitto 2-1 nel diciottesimo turno del Brasileirao rimanendo inchiodato al terzultimo posto perdendo un autentico scontro salvezza.

Gli ospiti hanno trovato la via del goal al 53′ con Gustavo e al 73′ con de Souza. Poi, a cinque dal traguardo, è arrivata la perla dell’ex freccia di Shakhtar e Bayern. Tanto bella quanto inutile ai fini del risultato.

OMNISPORT | 04-10-2021 13:07