Malagò: "2021 irripetibile, ma possiamo stupire anche a Pechino"

23-12-2021 13:19

“Il 2021 è stato un anno straordinario per lo sport italiano, lo dicono i numeri e tutti i parametri. Per alcuni irripetibile, e forse hanno ragione: ma a noi uomini dello sport piacciono le sfide, e questa è la sfida del futuro”. Così il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato al Quirinale durante la cerimonia della consegna del tricolore per i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. “La squadra si è preparata bene nonostante le difficoltà Covid, particolarmente pesante per gli sport invernali – ha aggiunto Malagò – ma come a Tokyo anche in questa occasione potremo tornare a vincere in discipline in cui il podio manca da tempo”.

In apertura di cerimonia il capo dello sport italiano ha ringraziato il padrone di casa, e cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta arrivando alla fine del suo mandato: “Per sette anni lei è stato il nostro presidente, il nostro faro. Le diciamo grazie, questo ennesimo incontro è una formidabile sottolineatura della sua infinita, costante, umana, competente attenzione nei confronti dello sport itaiano. In sette anni non c’è stata una volta in cui, di fronte a una nostra richiesta, non abbia dimostrato di ascoltarci, aiutarci e volerci bene”.

OMNISPORT