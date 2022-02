Malagò: "Finale Champions? Molte federazioni seguiranno l'Uefa"

25-02-2022 14:25

Dopo l’attacco russo all’Ucraina, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha risposto a una domanda spinosa: “Possibili sanzioni alla Russia alle prossime Paralimpiadi? Questo è un tema che riguarda il Comitato internazionale paralimpico. Penso che gli atleti non devono essere penalizzati ulteriormente, ma gli organismi che loro rappresentano sono coinvolti e, mia personale opinione, non si può far finta di niente”.

Quanto a ulteriori possibili provvedimenti del Cio, Malagò è stato chiaro: “C’è’ un esecutivo, non entro nel dettaglio. Ma c’è’ uno strepitoso discorso di Bach alla cerimonia conclusiva di Pechino 2022. Un pezzo di storia, sembrava che se lo immaginasse. In molti sostenevano che forse questa situazione aspettava solo la fine delle Olimpiadi invernali, non so se è vero ma a pensarlo non si sbaglia”.

Infine Malagò ha chiuso analizzando lo spostamento della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi: “Ieri quando ho visto l’involuzione, il disastro di quello che stava succedendo ho pensato subito che tutto questo sarebbe stato assolutamente deliberato. L’Uefa è il calcio in Europa e quindi è stata la prima a tagliare il nastro ma vedrete che nel giro di poco saranno molte le Federazioni, sia nazionali che Comitati Europei e organismi internazionali che prenderanno questi provvedimenti. – conclude Malagò -. A livello individuale già li stanno prendendo molti atlete e atleti, giustamente io aggiungo”.

OMNISPORT