Maldini al lavoro: il Milan ha due soluzioni per l’attacco 

Tra le big del campionato il Milan è sicuramente quella che si è mossa di più sul mercato, con Paolo Maldini attivissimo per fornire a Stefano Pioli i rinforzi necessari a mantenere i rossoneri in vetta alla classifica fino al termine del campionato. Conclusosi il calciomercato invernale, il dirigente s’è immediatamente messo all’opera per quello estivo con un obiettivo ben preciso: aumentare la qualità sulla trequarti del Milan, in particolare sulla fascia destra. In quella posizione, infatti, Pioli ha alternato Saelemaekers e Castillejo, con risultati altalenanti soprattutto quando ha scelto di utilizzare lo spagnolo.

Otavio e Thauvin le opzioni per Maldini

Per la prossima stagione Maldini sta lavorando a un colpo a parametro zero e secondo Tuttosport sono due i nomi sul suo taccuino: il 25enne brasiliano del Porto Otavio e il 28enne francese del Marsiglia Thauvin. Due giocatori diversi – Otavio è un jolly della trequarti, con caratteristiche da rifnitore, mentre Thauvin è un mancino che ama rientrare per armare il tiro – ma che farebbero contenti i tifosi del Milan.

Sul web, i supporter rossoneri si sono già divisi tra chi preferisce il brasiliano e chi, invece, vorrebbe vedere il francese con la maglia del Milan. “Thauvin a zero sarebbe un bel colpo. Otavio proprio non lo conosco invece”, commenta Enrico su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi del Milan.

I tifosi preferirebbero il francese

“Servono Thauvin e Belotti per giugno, oltre al riscatto di Tomori”, aggiunge Remo. “Li prenderei entrambi – commenta Pasquale – e ciao ciao a Diaz e Castillejo”. Julien non è d’accordo: “Diaz un altro anno in prestito farebbe comodo”.

Luka boccia l’idea Otavio: “Dal Porto non prenderei mai nessuno: ormai è risaputo che rifilano pacchi a peso d’oro, anche se questo sarà svincolato, il concetto non cambia”. Michele, invece, vorrebbe rinforzi dalla serie A: “Thauvin e Otavio sono due pacchi che non fanno nessuna differenza, in Italia ce ne sono di migliori: Berardi o Boga sono 10 volte meglio di Thauvin mentre dal Porto chi arriva arriva in serie A è sempre stato un flop”.

SPORTEVAI | 05-02-2021 11:37