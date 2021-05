Maldini: "Dobbiamo chiudere il cerchio"

Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato prima del match contro l’Atalanta a Sky: “Cerchio che si chiude? Abbiamo avuto l’occasione di chiuderlo prima, simbolicamente l’Atalanta può essere l’inizio e la chiusura di un cerchio che ci ha visto protagonisti di 15 mesi di alta qualità e grandi risultati. A fine anno in base al piazzamento faremo discorsi più completi”.

“Se sono d’accordo con Pioli quando dice che non sarebbe un fallimento mancarla? Ci sono state tante chieste dalla proprietà e credo che le abbiamo fatte praticamente tutte. La Champions non è richiesta, ma dopo quello che abbiamo fatto sarebbe un grande peccato anche se la società non ce l’ha chiesta”.

I giovani e la pressione: “Le cose belle e anche meno belle di avere una squadra giovane sono anche queste, avere incertezze nelle partite delicate, ti possono dare grandissime sorprese o cose meno positive. Una squadra che deve diventare veramente forte deve diventare molto più stabile. Su questo dobbiamo ancora lavorare”.

OMNISPORT | 23-05-2021 20:18