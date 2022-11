Maldini e Massara all'allenamento del Milan

09-11-2022 15:36

Dopo il deludente 0-0 allo “Zini” contro la Cremonese, primo allenamento in ottica Fiorentina, ultima avversaria dei rossoneri domenica 13 novembre (alle 18) prima della sosta per il Mondiale 2022. Presenti a Milanello, per seguire la seduta del gruppo di mister Stefano Pioli, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato l’allenamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi, con i quali si è chiusa la parte dedicata al riscaldamento. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. A seguire lavoro sul possesso, prima di chiudere con la consueta partitella su campo ridotto.