Maldini: "Mercato? Solo se potremo migliorare la squadra"

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato a Sky del mercato di gennaio: “Si parla tanto di mercato, le richieste dei nostri tifosi sono come se non fossimo in testa alla classifica. Bisogna dare merito a questi ragazzi. Faremo mercato solo se potremo migliorare questa squadra, non è facile. Proveremo a farlo”.

“I giovani? Quest’anno ci ha dato molta credibilità, siamo la squadra più giovane d’Italia. Lavorare per il Milan è un vantaggio, quando rappresenti un club così i giovani sentono la storia. Il fatto che vedano i risultati, allora è un orgoglio”.

OMNISPORT | 06-01-2021 20:44