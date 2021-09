Maldini: "Parliamo da oltre un anno con l'agente di Kessie"

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato a Dazn della situazione di Kessié: “Se di recente ho parlato più con Klopp o con l’agente di Kessie? Con Klopp. Con l’altro, le cose vanno raccontate: è un anno e mezzo che parliamo con l’agente di Kessié. Ci sono state tante occasioni, ce ne saranno altre”.

Su Romagnoli: “E’ un grande professionista, è ancora il nostro capitano. Non ci si deve fossilizzare su undici titolari, Alessio è uno dei quindici titolari”.

Tonali aspettato e Locatelli no: “Io sono arrivato proprio la settimana in cui è stato ceduto al Sassuolo, avevo parlato con il ragazzo che voleva andar via e lo abbiamo accontentato. Qua rimangono solo quelli che vogliono rimanere. Sicuramente a lui ha fatto bene andare a Sassuolo per tornare a grandissimi livelli”.

OMNISPORT | 19-09-2021 20:53