Males all'Inter: ufficiale l'acquisto del talento svizzero

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di martedì, è arrivato l’annuncio da parte dei nerazzurri: Darian Males è un nuovo giocatore dell’Inter, club con il quale il talento svizzero classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale fino al 2025.

Males arriva dal Luzern sulla base di 4 milioni di euro più bonus: un investimento importante per l’Inter, che crede tantissimo nel 19enne nel giro delle Nazionali giovanili svizzere. In passato era finito anche nel mirino di Atalanta e Juventus: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Darian Males dal Fussball Club Luzern: l’attaccante classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale con i nerazzurri”.

Difficilmente però Males resterà a disposizione di Conte per la nuova stagione, più probabile una cessione in prestito fino alla prossima estate: il Genoa si sarebbe fatto avanti per portarlo in Liguria nei prossimi giorni, così da puntare su di lui nel 2020/2021.

OMNISPORT | 16-09-2020 15:00