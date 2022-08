05-08-2022 20:19

Il calciomercato della Salernitana si accende anche in uscita. Morgan De Sanctis attivo sul doppio versante per preparare al meglio la rosa granata da servire a Davide Nicola, che proverà a bissare l’impresa salvezza dello scorso anno. Alcuni acquisti a centrocampo, ultimo dei quali quello di Kastanos dalla Juventus, porta a fare dei ragionamenti tra le fila dei campani, che iniziano a girare alcuni tesserati in prestito.

Uno di questi è Mamadou Coulibaly, diventato da poco un calciatore a titolo definitivo della Salernitana che l’ha riscattato dall’Udinese. Il senegalese classe 1999 è però finito sotto i riflettori della Ternana, che per 100 mila euro si è garantito il prestito del calciatore. All’arrivo della venticinquesima presenza in campionato alla Salernitana andranno altri 100 mila euro, mentre il diritto di riscatto diventerà obbligo (a 1,3 milioni di euro) in caso di promozione in massima serie della formazione umbra. Anche in caso di futura cessione di Coulibaly la Salernitana avrà diritto al 10% sulla plusvalenza realizzata.

