Man City - Borussia M'bach: probabili formazioni

Dopo la vittoria esterna ottenuta 15 giorni fa, la gara di questa sera, sembra poco più di una formalità per il Manchester City contro una squadra letteralmente allo sbando e che aspetta la fine di questa stagione per ripartire con un nuovo tecnico e un nuovo progetto.

Un turno di champions che per tanti versi ricorda molto quello che la squadra di Guardiola ebbe ad affrontare qualche stagione fa contro un’altra squadra tedesca, lo Schalke 04, travolto sia all’andata che al ritorno.

I citizens ritornano ad interessarsi della maggiore competizione continentale dopo aver ripreso a pieno ritmo in campionato: sconfitta nel derby con lo United alle spalle e 8 gol in due partite a Southampton e Fulham. I bianconeri di Rose sono in caduta libera: ennesima sconfitta nell’anticipo contro l’Augusta, la settima nelle ultime 8 gare, e zona europea che scivola via con 7 punti da recuperare sul Leverkusen sesto.

Per Guardiola le buone notizie sono il ritorno di Ake, che si è regolarmente allenato e sarà a disposizione. Stesso discorso vale per Sterling che ha saltato la gara contro il Fulham per infortunio, ma è partito con la squadra per Budapest.

Ospiti che rimangono senza Villalba e Muesel, mentre Kramer e Bensebaini si sono tornati ad allenare ma non sembrano ancora disponibili per questa gara.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, E. Garcia, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, Foden; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Allenatore: Josep Guardiola

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Hofmann; Herrmann, Embolo, M. Thuram; Pléa. Allenatore: Marco Rose

OMNISPORT | 16-03-2021 09:55