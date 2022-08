Man City, De Bruyne: "Haaland deve adattarsi alla Premier League"

13-08-2022 19:36

Kevin De Bruyne ritiene che Erling Haaland debba continuare ad adattarsi alla Premier League con il Manchester City, pur lodando l’impegno dell’attaccante contro il Bournemouth nella vittoria di oggi.

L’attaccante norvegese ha fornito l’assist iniziale a Ilkay Gundogan nella vittoria per 4-0 all’Etihad Stadium, ma per il resto ha faticato a incidere.

Anche se De Bruyne e Phil Foden hanno aggiunto altri gol, Haaland è stato una figura periferica per i padroni di casa e alla fine ha fatto solo otto tocchi in tutta la partita.

De Bruyne ritiene comunque che l’attaccante nato a Leeds si stia ambientando in un campionato diverso, sottolineando le differenze tra la massima serie inglese e la Bundesliga, da cui Haaland proviene.

“Ha giocato davvero bene”, ha detto il belga. “Ovviamente è un campionato molto combattuto. Non credo che in Germania abbia giocato molte partite in cui le squadre erano così strette in difesa, quindi è qualcosa a cui dovrà adattarsi”.

“Con Gundogan, lo trova perfettamente e ci ha fatto vincere. Se gioca in questo modo, sarà bravo”.

Haaland ha segnato due gol al suo debutto in Premier League contro il West Ham la scorsa settimana, dopo il nulla di fatto nella sconfitta del City in Community Shield contro il Liverpool.

La squadra di Pep Guardiola si recherà a Newcastle il 21 agosto, cercando di ottenere tre vittorie su tre e continuando a difendere il titolo.