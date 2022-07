Man City, Guardiola: "Non sono preoccupato per Haaland"

30-07-2022 22:01

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha ribadito di non avere alcuna preoccupazione per Erling Haaland dopo che non è riuscito a segnare un gol al debutto contro il Liverpool.

I Citizen hanno perso 3-1 al King Power contro il Liverpool, vittoria che è valsa ai Reds la conquista del primo trofeo della stagione, il Community Shield. Queste le parole dell’allenatore catalano su Halaand:

“Ha avuto delle occasioni, due o tre nel primo tempo, una alla fine, ha lottato molto, ha fatto dei movimenti”, ha detto in conferenza stampa. “Gli ha fatto bene vedere la realtà, un nuovo paese, un nuovo campionato. Lui c’era. Oggi non ha segnato, altri giorni segnerà. Non c’è da preoccuparsi per le occasioni mancate. Ha qualità. Ha un senso incredibile. Abbiamo avuto solo due settimane, la squadra è stata brava negli Stati Uniti. Sono davvero a mio agio. La stagione inizia adesso”.

Il grande momento di Haaland è arrivato nelle ultime fasi della partita, quando l’ex Borussia Dortmund ha colpito la traversa da distanza ravvicinata ma, anche se probabilmente i tifosi avversari lo prenderanno in giro, Guardiola ha minimizzato l’incidente.

“È forte, ha sbagliato, un’altra volta l’avrebbe messa in rete. Qual è il problema? È successo, è il calcio”, ha aggiunto. “C’è stato un altro gol annullato perché la palla era fuori dalla linea e lui ha segnato. Lo avrebbe fatto. È bene capire a volte, ha bisogno di quella situazione per capire che è giusto fare così. È un bene. Non sono preoccupato o preoccupato per questo. Sarebbe contento se vincessimo, se facesse gol, tutti lo sarebbero, ma la realtà è che saranno 11 mesi lunghi. Abbiamo due, tre mesi davanti a noi prima della Coppa del Mondo, quindi intensi, e poi si giocherà di nuovo tantissimo ed Erling segnerà parecchio, senza dubbio”.